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Fenerbahçe'de öncelik yerli oyuncular
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FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK YERLİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de öncelik yerli oyuncular

Fenerbahçe’de devre arası transfer politikası değişiyor. Transferde öncelik yerli futbolcularda olacak. 

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Fenerbahçe’de devre arası transfer politikası değişiyor. Transferde öncelik yerli futbolcularda olacak. 

Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcusunun dışında yabancı kotası nedeniyle Kameni’nin lisansını donduran Fenerbahçe stoperde yerli oyuncu arayışına girdi.

Stoper bölgesinde Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor ile görüşmeler sürüyor. Leicester City’de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü’nün de durumu soruldu.

İngiliz kulübünün, şimdilik Çağlar’ın kiralanmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Dirar ve Aatıf’ın affedilmesiyle kanat bölgesine transfer düşüncesi şimdilik askıya alındı. Ancak uygun şartlar oluşursa kanat için Emre Kılınç transfer edilecek.

Santrfor transferi için ise Slimani’nin takımdaki geleceğine göre karar verilecek.

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