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Galatasaraylı veteranlar Almanya'da birinci oldu
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GALATASARAYLI VETERANLAR ALMANYA'DA BİRİNCİ OLDU

Galatasaraylı veteranlar Almanya'da birinci oldu

Eski Galatasaraylı futbolculardan oluşan veteran takımı, Almanya'da düzenlenen Efsaneler Kupası'nda birinciliği elde etti.

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Eski Galatasaraylı futbolculardan oluşan veteran takımı, Almanya'da düzenlenen Efsaneler Kupası'nda birinciliği elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı.

Aralarında Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan Kabze gibi isimlerin de yer aldığı sarı-kırmızılı veteran takımı, Köln'ü 6-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı eski yönetici ve futbolcu Cüneyt Tanman ile veteran takımı oyuncuları, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in Saarbrücken'deki kabrine de ziyarette bulundu.

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