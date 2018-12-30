Gaziantep Basketbol son çeyrekte gaza bastı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69 yendi.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx
Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 15, Tonye Jekiri 11, Marko Tomas 5, McKissic 6, Doğan Şenli, Phllip Edward Greene 10, Vasiliauskas 19, Can Uğur Öğüt 12, Murat Göktaş, Yunus Çankaya 2
İstanbul BBSK: Tu Holloway 25, Babic 13, Semih Erden 15, Mehmet Yağmur 4, Yordan Minchev, Andre Spight 3, Damian Kulig 6, Mert Çevik 3, Ramazan Tekin, Ali Berent Kavaklıoğlu
1. Periyot: 20-19 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 37-31 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 53-53
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