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Gaziantep Basketbol son çeyrekte gaza bastı
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GAZİANTEP BASKETBOL SON ÇEYREKTE GAZA BASTI

Gaziantep Basketbol son çeyrekte gaza bastı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü 80-69 yendi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 15, Tonye Jekiri 11, Marko Tomas 5, McKissic 6, Doğan Şenli, Phllip Edward Greene 10, Vasiliauskas 19, Can Uğur Öğüt 12, Murat Göktaş, Yunus Çankaya 2

İstanbul BBSK: Tu Holloway 25, Babic 13, Semih Erden 15, Mehmet Yağmur 4, Yordan Minchev, Andre Spight 3, Damian Kulig 6, Mert Çevik 3, Ramazan Tekin, Ali Berent Kavaklıoğlu

1. Periyot: 20-19 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 37-31 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 53-53
 

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