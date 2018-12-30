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OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi
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OGM ORMANSPOR, BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENDİ

OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-76 mağlup etti.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 78-76 mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ahmet Kemal Digilli

Beşiktaş: Epoupas 14, Kübra İmren Siyahdemir 10, Mitchell 22, Akhator 9, Bahar Çağlar 10, Melek Uzunoğlu, Esra Erden Atacan 8, Mircheva 3

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 2, Özge Kavurmacıoğlu 12, Mitchell 25, Rebekah 18, Aneika 17, Ruzickova 1, Damla Gezgin 3, Miray Şahin, Ladin Özel

1. Periyot: 15-18

Devre: 40-40

3. Periyot: 52-61

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