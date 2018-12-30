Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, TRTSPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Forvet arkası pozisyonda oynamayı sevdiğini dile getiren Hakan Çalhanoğlu, ilerde bir gün Galatasaray'da forması giymek istediğini söyledi.

İtalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hakan, "10 numaralı formayı giymek benim için büyük sorumluluk. utbolda inişler çıkışlar var şu an zor bir dönem geçiriyoruz. Önümüzdeki maçı yenersek bazı şeyler değişebilir." dedi.

"Gattuso ile iyi anlaşıyorum"

"Gattuso ile iyi anlaşıyorum. Bazen sinirleniyor ama onun huyu öyle. Maçtan sonraki gün ise bizi tekrar motive etmek için uğraşıyor."

"Galatasaray'da bir gün oynamak isterim"

"Galatasaray taraftarı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Türkiye'ye gelirsem bu takım Galatasaray olur. Çocukken taraftarı olduğum Galatasaray'da bir gün oynamak isterim. Transfer söylentileri olması normal. Şu anda sadece Milan'ı düşünüyorum."

"Milli takımda kenetlendik"

"Milli takımda kenetlendik. Çok genç bir takımız, bazı şeyleri değiştirmeliyiz. Siz dışarıda çok üzülüyorsunuz, biliyoruz ama biz daha çok üzülüyoruz. İyi futbolculara sahibiz. Diğer ülkelerden eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Milli takımımızı destekleyin."

"Süper Lig çok gelişti"

"Süper Lig çok gelişti. Statlara bakıyorum İtalya'daki gibi. Fenerbahçe'nin kadrosu çok yeni. Zamanla durumu toparlar ama benim kalbim Galatasaray'la. İnşallah Galatasaray için en iyisi olur."