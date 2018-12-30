﻿
Hatay Büyükşehir Belediye farklı kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE FARKLI KAZANDI

Hatay Büyükşehir Belediye farklı kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ni 31 sayı farkla 80-49 yendi.

261 Okunma

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Üniversitesi'ni 31 sayı farkla 80-49 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, Serhat Dülker

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu, Snytsina 20, Cansu Köksal 10, Hülya Çoklar, Gizem Havare 2, Gizem Başaran 5, Merve Aydın 6, Abdelkader 21, Gajic 12

İstanbul Üniversitesi: Watkins 12, Kardelen Gezgin, Meltem Topaloğlu 1, Feride Şevval Akalan 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Eylül Minez 2, Gülse Uğur 3, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 8, Fall 6

1. Periyot: 23-13

Devre: 37-26

3. Periyot: 65-36

ETİKETLER
2
Gençlerbirliği, Süper Lig'e kilitlendi
Etlikspor, 3 puanı 2 golle aldı
Süper Lig'in pes etmeyen takımları
Atletizm camiasından Erdoğan Dulda'ya veda
Türk Telekom, Galatasaray'ı sahasında devirdi
1
Osman Özköylü: "Todorov ve Yovan ile anlaştık"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿