Canik Belediyespor evinde yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4
Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3
1. Periyot: 16-20
Devre: 31-37
3. Periyot: 56-72
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