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Canik Belediyespor evinde yenildi
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CANİK BELEDİYESPOR EVİNDE YENİLDİ

Canik Belediyespor evinde yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey

Canik Belediyespor: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4

Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-37

3. Periyot: 56-72

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