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Obradovic: "İyi başladık ve güzel bitirdik"
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OBRADOVİC: "İYİ BAŞLADIK VE GÜZEL BİTİRDİK"

Obradovic: "İyi başladık ve güzel bitirdik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic,oynadıkları basketboldan çok memnun olduğunu söyledi

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 91-61 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları basketboldan çok memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, sarı-lacivertli taraftarlara oluşturdukları atmosfer için teşekkür ederek, "Real Madrid maçından iki gün sonra bir maça hazırlanıp iyi konsantrasyonla oynamak hiçbir zaman kolay değil. Darüşşafaka Tekfen antrenör değişimden sonra agresif ve sert oynamaya başladı. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. İyi başladık ve güzel bitirdik. Tüm oyuncularıma oynama şansı verdiğim için mutluyum. Oyuncularıma 2018 yılında yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Ernak:"Karşılaşma arzu ettiğimiz gibi geçmedi"

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak ise müsabakanın arzu ettikleri gibi geçmediğini dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak başlayan Ernak, "Karşılaşma arzu ettiğimiz gibi geçmedi. İki takım arasında sertlik ve fiziksel olarak kalite farkı vardı. Tüm müsabaka sadece rakibi kovalamakla geçti. Rakibimizin bu maçı Real Madrid maçı kadar ciddiye alması bizim için gurur verici ancak rakibimizle baş etmeyi de öğrenmemiz gerek bir şey." diye konuştu.

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