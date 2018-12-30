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Manchester City iki maç sonra kazandı
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MANCHESTER CİTY İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Manchester City iki maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi.

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi.

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, St Mary's Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Manchester City, 10. dakikada David Silva, 45. dakikada kendi kalesine James Ward-Prowse ve 45+3. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın tek golü, 37. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'den geldi. Hojbjerg, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla iki hafta sonra galip gelen Manchester City, 47 puana ulaştı ve 54 puanlı lider Liverpool'un arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Chelsea, Crystal Palace deplasmanında 51. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 43 yaptı.

Düşme hattındaki Burnley ise evinde West Ham United'ı 15. dakikada Chris Wood ve 34. dakikada Dwight McNeil'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

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