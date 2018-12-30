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MANU, Solskjaer ile 3'te 3 yaptı
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MANU, SOLSKJAER İLE 3'TE 3 YAPTI

MANU, Solskjaer ile 3'te 3 yaptı

Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından çıkışa geçen Manchester United, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer ile 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Bournemouth'u 4-1 yendi. Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından çıkışa geçen Manchester United, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solksjaer ile 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Premier Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Manchester United'a farklı galibiyeti getiren golleri; 5. ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Romelu Lukaku attı. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth'un tek golünü ise 45+2. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, Arsenal'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

 

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