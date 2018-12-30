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Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru
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MİLLİ ATLET BATUHAN ÇAKIR'DAN TÜRKİYE REKORU

Milli atlet Batuhan Çakır'dan Türkiye rekoru

Milli atlet Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm rekor deneme yarışlarında üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.

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Milli atlet Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm rekor deneme yarışlarında üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, salon rekor deneme yarışları Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi.

Üç adım atlamada 15.17'lik derece yapan Batuhan Çakır, 18 yaş altında yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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