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Etlikspor, 3 puanı 2 golle aldı
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ETLİKSPOR, 3 PUANI 2 GOLLE ALDI

Etlikspor, 3 puanı 2 golle aldı

Ankara 1. U19 Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Etlikpor, 19. dakikada Enes Gümüş ve 51. dakikada Yasin Yıldız’ın attığı gollerle Fatih Ulusspor karşılaşmasından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Ankara 1. U19 Ligi 6. Grup'ta mücadele eden Etlikpor, 19. dakikada Enes Gümüş ve 51. dakikada Yasin Yıldız’ın attığı gollerle Fatih Ulusspor karşılaşmasından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

19 Mayıs 2 Nolu Sentetik Saha’da oynanan 1. U19 ligi 6. Grup karşılaşmasında Etlikspor, Fatih Ulusspor’u 2-0 mağlup etti.

Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz maç sonu yaptığı açıklamada; “Kazanmak için sahaya çıktık. Genç oyuncularım bu bilinçle sahada mücadele etti. Her iki takım için de çok önemli 6 puanlık maçta gülen taraf Etlikspor olarak biz olduk. Yeni ve genç oyunculardan kurulu bir takımız. Futbolcularımız maç yaptıkça adaptasyon ve tecrübe sorunu ortadan kalkacak, birbirlerini daha iyi tanıyacaklar ve her oynadığımız maçta bir öncekinin üzerine koyarak tecrübe edinecekler. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyun disiplini, pozisyon ve pas olarak çok daha iyi olacaklar. Bütün genç oyuncularımın hepsinde zaman içerisinde çok büyük değişimler olacağına, kendilerini daha iyi geliştireceklerine ve bunun da önümüzdeki maçlarda takım oyunu içerisinde olumlu bir şekilde kendini göstereceğine inanıyorum. Genç oyuncularımızı bu maçta gösterdikleri performanstan ve elde edilen galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Karşılaşmaya Etlikspor; Osman Üzümcü, Mücahit Eren Karlıova, Hasancan Uzun (dk. 58 Fatih Eğilmez/dk. 89 Eren Çelik), Sinan Yurtkulu, Enes Uğur Gökdemir, Samet Erdem, Mithatcan Okçu, Yasin Yıldız, Recep Koçak, Mert Enes Gümüş, Arda Hoşcan (dk. 82 Rafet Arslantepe) onbiriyle çıktı.

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