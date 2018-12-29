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Cengiz Ünder'den 1 gol, 1 asist
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CENGİZ ÜNDER'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Cengiz Ünder'den 1 gol, 1 asist

İtalya Serie A'da Roma deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti. Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

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İtalya Serie A'da Roma deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti. Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

İtalya Serie A'nın 19'uncu haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Parma'nın konuğu oldu. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 58'inci dakikasında Cengiz Ünder'in asistinde Cristante, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. 75'inci dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Parma'yı 2-0'a mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü golünü atıp, 5'inci asistini yaptı.  

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