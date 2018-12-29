Cengiz Ünder'den 1 gol, 1 asist

İtalya Serie A'da Roma deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti. Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 1 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.
İtalya Serie A'nın 19'uncu haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Parma'nın konuğu oldu. Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 58'inci dakikasında Cengiz Ünder'in asistinde Cristante, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. 75'inci dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Parma'yı 2-0'a mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3'üncü golünü atıp, 5'inci asistini yaptı.
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