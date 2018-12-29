Osman Özköylü: "Todorov ve Yovan ile anlaştık"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRT Radyo 1’de yayınlanan "Futbol Saati" programına katılan Teknik Direktör Osman Özköylü, Bosna Ligi'nden 2 futbolcu ile anlaşma sağladıklarını söyledi.
Özköylü "Bosna liginden kanat oyuncusu Todorov ile santrofor mevkinden Yovan ile anlaştık. Bir 10 numara, bir de stoper arayışımız sürüyor.” dedi.
Başarılı çalıştırıcı, kalecileri Karčemarskas için de Süper lig’den teklifler aldıklarını, fakat Litvanyalı kaleciden faydalanmak istediğini söyledi.
Takımın başına geldiklerinde bir özgüven sorunu da yaşadıklarını belirten Özköylü "Bunu kısa sürede atlattık, oyun olarak da kontraatak yerine topa sahip olma anlayışını yerleştirdik" dedi.
Tekrar süper lige dönme iradesini ortaya koyacaklarını dile getiren genç teknik adam, ikinci yarıda stadyumlarının da hazır olacağını ifade etti.
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