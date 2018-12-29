Beşiktaş'ta gündem Burak Yılmaz. Deneyimli golcünün transferi için bonservis bedeli ödemek istemeyen Siyah-beyazlılar, Futbol Federasyonu'dan çıkacak kararı bekliyor.

Cenk Tosun'dan sonra forvet konusunda ciddi bir istikrarsızlık yaşayan Beşiktaş golcü transferini en kısa sürede noktalamak istiyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki ilk isim Şenol Güneş'in ısrarla takımda görmek istediği Burak Yılmaz.

Transferde ekonomik açıdan dikkatli davranan Beşiktaş, deneyimli golcü için bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Bu kapsamda Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile olan hukuki sürecinin sonuçlanması bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcunun serbest kalmaması durumunda transferi gerçekleştirmek isteyen yönetim, Trabzonspor'a Tolga Zengin ve sembolik bir bonservis bedeli teklif edecek.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, alacakları dolayısıyla Futbol Federasyonuna başvurmuştu. Tecrübeli oyuncu, 1,6 milyon euroluk alacağının 4 Ocak'a kadar ödenmemesi durumunda serbest kalacak.