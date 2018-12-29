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Denizlispor'da bütçe 2 milyon lira
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DENİZLİSPOR'DA BÜTÇE 2 MİLYON LİRA

Denizlispor'da bütçe 2 milyon lira

Spor Toto 1'nci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon lira bütçe belirledi.

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Spor Toto 1'nci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon lira bütçe belirledi.

Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, takım içi dengeleri de bozmak istemiyor. Alternatifli bir transfer listesi belirlediklerini söyleyen Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Devre arasında en az 3 transfer yapacağız. Nokta transferler arıyoruz. Süper Lig'den de oyuncu alabiliriz" diye konuştu.

Denizlispor'un Alanyaspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame'yle görüşmeleri devam ediyor.

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