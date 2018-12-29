Denizlispor'da bütçe 2 milyon lira

Spor Toto 1'nci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon lira bütçe belirledi.
Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan yeşil-siyahlılar, takım içi dengeleri de bozmak istemiyor. Alternatifli bir transfer listesi belirlediklerini söyleyen Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Devre arasında en az 3 transfer yapacağız. Nokta transferler arıyoruz. Süper Lig'den de oyuncu alabiliriz" diye konuştu.
Denizlispor'un Alanyaspor'dan ayrılan 30 yaşındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame'yle görüşmeleri devam ediyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.