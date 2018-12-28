﻿
"Kadın hakemlerin sayısını artırmak istiyoruz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"KADIN HAKEMLERİN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

"Kadın hakemlerin sayısını artırmak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi Alican Lakot, "Merkez Hakem Kurulu olarak sadece erkeklerin değil kadın hakemlerin de sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

617 Okunma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Üyesi Alican Lakot, "Merkez Hakem Kurulu olarak sadece erkeklerin değil kadın hakemlerin de sayısını artırmak istiyoruz." dedi.

Lakot, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ordu Şubesince kentteki bir otelde gerçekleştirilen hakem balosunda yaptığı konuşmada, yaklaşık üç yıl önce göreve geldiklerinde Ordu ve Karadeniz'in diğer illerinde klasmandaki hakem sayılarının oldukça az olduğuna dikkati çekerek, bugün gelinen noktada bu sayının dört beş katına çıktığını söyledi.

Karadeniz bölgesinde 30 civarında klasman hakem, 25 civarında gözlemci olduğunu kaydeden Lakot, "Bu da şu demek. Hakemler arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı artırdık." ifadesini kullandı.

"Türk futboluna hakem olarak iyi bir ivme kazandırdık" diyen Lakot, şöyle devam etti:

"Daha bir kaç hafta önce üç tane kadın hakemimiz ve bir tane kadın gözlemcimiz amatörde maça çıktılar ve başarıyla da bu müsabakayı yönettiler. Merkez Hakem Kurulu olarak sadece erkeklerin değil kadın hakemlerinde sayısını artırmak istiyoruz. Kadınların elinin değdiği yerde güzellikler olur düşüncesindeyiz. Avrupa ülkelerinde kadın hakem sayısı oldukça fazla. Bu vesileyle bizler de kadın hakem sayımızı Avrupa standartlarına çıkaracağız."

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı ise Ordu'da olmaktan son derece memnun olduğunu dile getirerek, dayanışma gecesini düzenleyenlere teşekkür etti.

Arıcı, Merkez Hakem Kurulu tarafından kadın hakemlere yönelik düşüncelerinin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğine işaret ederek, "İnşallah bundan sonra her yerde hakem sayılarının artması noktasında elimizden geleni yapacağız." dedi.

Konuşmaların Ordu'da bir üst klasmana yükselen erkek ve kadın hakemlere kokartları takıldı.

Geceye, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Süper Lig Hakemi Barış Şimşek ile çok sayıda hakem ve eşleri katıldı.  

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Gaziantepspor, Bögesel Amatör Lig'e düşüyor
Orhan Kemal Erkılıç'tan Ankara'nın Spor MR'ı
Erkan Sözeri, 'performans ve duruştan' memnun
Osmanlıspor'un hedefinde sapma yok
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
1. Lig'de 90 yabancı oyuncu forma giydi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿