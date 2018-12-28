﻿
Gaziantepspor, Bögesel Amatör Lig'e düşüyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEPSPOR, BÖGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞÜYOR

Gaziantepspor, Bögesel Amatör Lig'e düşüyor

6 puan silme ve transfer yasağı cezaları alan Gaziantepspor'da kulüp başkanı Hasan Şahin, "Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." dedi.

286 Okunma

6 puan silme ve transfer yasağı cezaları alan Gaziantepspor'da kulüp başkanı Hasan Şahin, "Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." dedi.

Şahin, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi. Yenilerinin gelip gelmeyeceğini de kestiremiyoruz. Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER #Gaziantepspor
"Kadın hakemlerin sayısını artırmak istiyoruz"
MHK'nin gözdesi Fırat Aydınus
1. Lig ve 2. Lig karmaları Riva'da karşılaşacak
Bakan Kasapoğlu farkındalık eğitiminde
Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliğinden dev proje
İşte spor dünyasının milyonerleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿