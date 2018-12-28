1. Lig ve 2. Lig karmaları Riva'da karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşacak karma takımlar, 8 ve 9 Ocak'ta İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla teknik direktör Mircea Lucescu'nun talebi üzerine düzenlenecek organizasyonun, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, müsabakaların A, Ümit ve Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak koordinasyonuyla oynanacağı ifade edildi.
TFF 2. Lig karmaları maçının 8 Ocak Salı, Spor Toto 1. Lig karmaları müsabakasının ise 9 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacağı kaydedildi.
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