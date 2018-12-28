Murat Ağcabay: "Yönetime talibiz, sorunları çözeriz!"

Ankaragücü’nde Asbaşkanlık görevini yürüten Murat Ağcabağ, yaptığı açıklama ile yapılacak ilk kongrede, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Ankaragücü’nün bütün sorunlarını çözmek için kolları sıvadıklarını belirten Ağcabağ, ”Ankaragücü’nün ekonomik krizini çözeceğiz” dedi.

Şu anki mevcut yönetimin içinde olduğunu ve yönetimden istifa ettiği haberlerinin asılsız olduğunu bildiren Murat Ağcabağ, Başkan Yiğiner’in yaptığı vefasızlıktan dolayı başkanlığa aday olduğunu kaydetti.

Ağcabağ’ın ifadeleri şu şekilde:

“Yönetimde vefasızlık var. Yapılan yardımlar her seferinde inkar ediliyor. Bu durum bizi üzüyor. Sadece bu sene 18 Milyon TL yardım yapıldı. Başkan Yiğiner, bu rakam için ‘birkaç milyon gibi’ diyerek yardımı küçümsüyor. Bu vefasızlıktan duyduğum rahatsızlıktan dolayı adaylığımı açıkladım. Başkan Yiğiner, ‘Talip varsa buyursun ve gelsin’ dedi. Başkan Yiğiner, bu konuda çok ciddi ise kapıları açsın. Güçlü bir yönetimle bu göreve talibiz. Bu görev bize verilirse Ankaragücü’nü hak ettiği yere getiririz.”

30-40 Milyon TL büyük para değil!

Devletimiz ve belediyelerimiz, Ankaragücü’ne ciddi sponsorluk desteğinde bulunduğunu vurgulayan Ağcabay, “Bunu yapmak zorunda olmadığı halde Ankaragücü’ne yardım ettiler. Devletimiz, seçim öncesi bu yardımları yapmak zorundaymış gibi algı yaratıldı. Yiğiner’in bu konuşma tarzını doğru bulmuyoruz ve kendine yakıştıramıyoruz. Yiğiner’in bahsettiği, 30-40 milyon TL’lik parayı bulmak çok zor bir şey değil. Bu parayı bulmakta zorluk çekmeyiz. Mehmet Yiğiner dediklerinde ciddi ise yönetimi bize verecektir. Bugüne kadar bu kulübü buraya getirdi, kendisine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Cerci'yi bu parayla hangi kulüp oynatabilir?

Ankaragücü’nün sezon başında yaptığı transferlerden İtalyan oyuncu Cerci’nin transferi hakkında da konuşan Ağcabağ, “Cerci, aylık 5 bin avroya oynayan bir oyuncudur. Peşinatı ise Ocak ayında ödenecek. Dünyaya mal olmuş bir oyuncu olan Cerci’yi 5 bin Euro aylık ile oynatabilecek bir takım daha var mı? Başkanımız Yiğiner, bu olayın üzerinde çok durdu ve dedikleri doğru değil. Cerci transferi, bana göre büyük bir başarıdır. Bu oyuncu, iyi bir pazarlama ile Katar ya da Çin pazarına satılabilir. “ dedi.

“Ankaragücü’nün ekonomik krizini çözeriz”

Ankaragücü’nde Başkan olduğu takdirde sorunları çözeceğine söz verdiğini vurgulayan Ağcabağ, “Öncelikle, oyuncuların alacakları ve sezonu bitirecek kısmını ilgilendiren mevcut bir bütçeyi oluşturduk. Bu konudaki çalışmalarımızı yaparak yönetime aday olduk. Ankaragücü’nün ekonomik krizini çözeceğimi vaat ediyorum. Bütün sorunları çözeceğime söz veriyorum. Bir yerleri tehdit ederek para istemeye gelmiyoruz. Kendi yağımızda kavrulacağız. Kendi gelirlerimizi oluşturacağız. Reklam ve sponsorluk gelirlerimiz olacak.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.