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Ziraat Bankası çeyrek final biletini altın sette aldı
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ZİRAAT BANKASI ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ ALTIN SETTE ALDI

Ziraat Bankası çeyrek final biletini altın sette aldı

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Ziraat Bankası, konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Ziraat Bankası, konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

İlk maçı İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ın 3-0 kazanmasından dolayı müsabakanın sonunda altın set oynandı.

Ziraat Bankası, altın seti 15-11 kazanarak çeyrek finalde Halkbank'ın rakibi oldu. 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş

Ziraat Bankası: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş, (Volkan Done, Kemal Kayhan, Selim Demir)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Cihan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Mehmet Hacıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Burak Hascan, Nazım Berk Özbek)

Setler: 25-23, 25-21, 25-23, 15-11

Süre: 93 dakika (31,31,31) 

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