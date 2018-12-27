Murat Sancak: "Transferler benim onayım olmadan yapılmayacak"

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, bazı transfer iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, transferlerin kendi onayı olmadan yapılmayacağını bildirdi.
Sancak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan "Adana Demirspor'da gönderilecek futbolcular ve yapılan transferler" başlıklı haberlerin, masa başında üretilmiş, dedikodulara veya duyumlara dayandırıldığını belirtti.
Her transfer döneminde karşılarına çıkan bu tür asılsız haberlerin kulübe maddi ve manevi zararlar verdiğini ifade eden Sancak, şunları kaydetti:
"Resmi açıklama yapılmadıkça asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırım. Transfer döneminde şunu belirtmek isterim ki transferler benim onayım olmadan asla yapılmayacaktır. Kimsenin isteği ya da talebi doğrultusunda değil teknik ekibimizin talebi ve benim onayım ile gerçekleşecektir. O yüzden çalışmalarımızı ince eleyip sık dokuyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Bu konuda siz değerli Adana Demirspor taraftarlarımızdan sabretmenizi ve benim açıklamalarım dışında kimseye itibar etmemenizi istiyorum."
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