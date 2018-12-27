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Robinho, Medipol Başakşehir'de
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ROBİNHO, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE

Robinho, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Robinho ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig'in lideriden flaş transfer... Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Robinho ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Demir Drup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Sivasspor'un Twitter adresinden yapılan açıklamada da "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.
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