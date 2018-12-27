Robinho, Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'in lideriden flaş transfer... Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Robinho ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Demir Drup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Sivasspor'un Twitter adresinden yapılan açıklamada da "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nun transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.