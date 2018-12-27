83. Büyük Atatürk Koşusu'nu kazananlar belli oldu

83. Büyük Atatürk Koşusu'nu, kadınlarda Elif Karabulut Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen koşuyu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da izledi.

Bakan Kasapoğlu, start öncesi yaptığı açıklamada, bu yılki katılımın güzel bir tablo ortaya çıkardığını belirterek, "Her yaştan insanımızın genç yaşlı demeden bu soğukta gelip bu yarışa katılması, ülkemizin yarınları, sporun yaygınlaşması ve tabana yayılması adına sevindirici. Bu seneki koşu, katılım rakamı itibarıyla 83 yıldan beri en yüksek katılımı sağlayan koşu oldu. Bu yıl bin 487 kişi katıldı. Katılımın artması noktasında da sevindirici. Bu rakamları daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, sportif tesisleşmede güzel bir aşamaya gelindiğini ve Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri olduğunu, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve sportif başarıları daha yükseklere taşımayı el birliğiyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan ve tren garında sona eren 10,8 kilometrelik yarışı, kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı. Dereceye girenlere, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende ödülleri verildi.