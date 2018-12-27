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Ali Koç'tan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyaret
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ALİ KOÇ'TAN, MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'A ZİYARET

Ali Koç'tan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Bakan Akar'ın makamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

 

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