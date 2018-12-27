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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİ KOÇ'U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat sürdü.

 

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