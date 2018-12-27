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Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliğinden dev proje
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FUTBOL FEDERASYONU VE BANKALAR BİRLİĞİNDEN DEV PROJE

Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliğinden dev proje

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları için önemli bir anlaşmaya imza attı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kulüplerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma için düğmeye basılırken, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın imza attığı kulüpleri kurtaracak anlaşmanın içeriği şöyle:

"Sadece sportif becerilerin değil idari ve mali etkinliğin de dahil olduğu bir bütünlük içinde yönetilmesi durumunda futbolun ekonomiye sağlamakta olduğu katkının sürdürülebilir olacağı düşünülmektedir. Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden hareketle uzun vadeli strateji ve hedefler daha önem kazanmaktadır.

Bu çerçevede; TFF ve TBB, uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın doğru temellerde kurgulanması için ilgili tüm taraflarla görüşmeler sürdürülmektedir. TBB, futbol kulüplerinin yoğun ilişkide olduğu finans sektörünü temsilen proje içinde yer almaktadır. İlgili tarafların katılımı ile sürdürülmekte olan bu çalışma, kulüplerin mali alt yapılarının güçlendirilmesi, faaliyetlerini kendi gelirleri üzerine kurmaları, gelir/gider dengelerini daha sağlıklı kurarak sürdürülebilir mali performansa sahip olmalarını hedeflemektedir.

Ulusal ve Uluslararası platformda sportif başarının devamlılığı için söz konusu mali kurallar ile kulüplerin mali yapıları güçlendirilirken daha sağlıklı bilançoya sahip olmaları ve bankacılık sektörü ile daha etkin bir ilişkinin tesisi de amaçlanmaktadır.

Kulüplerimizin yeni transfer döneminde de sıkı mali disiplin çerçevesinde hareket edilmesini teşvik edici şekilde, mevcut bütçeleri içinde kalınmasının hedeflendiği bu çalışmanın detayları zaman içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."   

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