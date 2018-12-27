Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda hayatını kaybetti

83. Büyük Atatürk Koşusu'na katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda yarış sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dulda hayatını kaybetti.

Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek yarışa defalarca katılan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'nın bitime 3 km kala fenalaştığı açıklandı.

Anıtkabir'in önünden geçerken Dulda'nın fenalaşıp yere yığıldığı ve kalbinin durduğu ifade edildi. Hastanede yoğun bakıma alınan Dulda'nın kalbi yeniden çalıştırılırken tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yarış öncesi son röportajını TRT Spor'a veren merhum, Atatürk sevgisine vurgu yapmıştı.

"Atatürk Koşusu bana her zaman gurur vermiştir. Bu gururu burada görüyorsunuz arkadaşlarla, Atatürk'ü sevenlerle bu kış günü soğuk demeden buraya toplandı. Mutlu oldum. Atatürk sevgisi bambaşkadır. Bilhassa bende. Çünkü ben Atatürk'ü görmüş, Atatürk'ün açmış olduğu leyli okulda okudum. Leyli nedir? Yatılı okul. 5 sene leyli okudum. Çok yakından tanıyan, çocuk sevgisini, büyüklere saygıyı öğreten Atatürk baş öğretmendir. Bugünkü şu vaziyeti bizlere bağışlayan Atatürk'tür."

Türk sporunun yaşayan efsanelerinden Erdoğan Dulda, hafta başında TRT Haber'e de röportaj vermiş ve ailelere tavsiyelerde bulunmuştu.