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Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu kabri başında anıldı
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FENERBAHÇE'DE ŞÜKRÜ SARACOĞLU KABRİ BAŞINDA ANILDI

Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

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Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre anma törenine, kulüp yönetim kurulu üyelerinden Turhan Şahin'in yanı sıra tarih, müze ve arşiv kurulu üyeleri katıldı.

Törende, Fenerbahçe'de 1934-1950 döneminde 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nun mezarına çelenk bırakılarak dualar okundu.

 

16 yıllık başkanlık, stada ismi verilecek kadar büyük bir saygı, 8 Türkiye şampiyonluğu, sayısız hatıra… Rahat uyu Şükrü Saracoğlu, bu kalpler seni unutmayacak… pic.twitter.com/XGZmkrSpGh

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 27 Aralık 2018
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