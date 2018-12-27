Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu kabri başında anıldı

Eski başbakanlardan ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Şükrü Saracoğlu, ölümünün 65. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre anma törenine, kulüp yönetim kurulu üyelerinden Turhan Şahin'in yanı sıra tarih, müze ve arşiv kurulu üyeleri katıldı.
Törende, Fenerbahçe'de 1934-1950 döneminde 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nun mezarına çelenk bırakılarak dualar okundu.
16 yıllık başkanlık, stada ismi verilecek kadar büyük bir saygı, 8 Türkiye şampiyonluğu, sayısız hatıra… Rahat uyu Şükrü Saracoğlu, bu kalpler seni unutmayacak… pic.twitter.com/XGZmkrSpGh— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 27 Aralık 2018
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