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Galatasaray'da Serdar Aziz bilmecesi
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GALATASARAY'DA SERDAR AZİZ BİLMECESİ

Galatasaray'da Serdar Aziz bilmecesi

Galatasaray’da sürpriz bir ismin takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı kırmızılıların, milli futbolcusu Serdar Aziz’i satmayı düşündüğü iddia ediliyor. 

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Galatasaray’da sürpriz bir ismin takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı kırmızılıların, milli futbolcusu Serdar Aziz’i satmayı düşündüğü iddia ediliyor. 

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Serdar Aziz konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan futbolcunun bir gün sonra Maldivler'e tatile gitmesi tartışma konusu olmuştu.

Yönetimin milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Sarı kırmızılı idarecilerin oyuncunun menajerine bu konu hakkında bilgi verdiği de öğrenildi. Serdar’ın menajeri Haluk Canatan da kulübün kendisini aradığını doğruladı.

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz ise, Serdar Aziz’in devre arasında satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaşlı Tolgay Arslan ile takas olabileceği de konuşuluyor.

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