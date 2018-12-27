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İşte spor dünyasının milyonerleri
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İŞTE SPOR DÜNYASININ MİLYONERLERİ

İşte spor dünyasının milyonerleri

Her geçen gün daha fazla endüstriyelleşen spor dünyasının oluşturduğu ekonomik ortam, zamanla yeni milyarderler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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Her geçen gün daha fazla endüstriyelleşen spor dünyasının oluşturduğu ekonomik ortam, zamanla yeni milyarderler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre ABD'li boksör Floyd Mayweather, 2018'in en çok kazanan sporcusu oldu.

İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı maçtan 275 milyon, sponsorlardan 10 milyon olmak üzere bir yıl boyunca 285 milyon dolar gelir elde ederek 2018'in en çok kazanan sporcusu olan Mayweather, spor dünyasının milyarderleri arasına girdi.

Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.

- Messi ve Ronaldo ilk üçte

Mayweather'ın ardından 2018'in en çok kazanan sporcuları listesinde iki yıldız futbolcu yer aldı.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 84'ü maaş ve bonuslar, 27'si sponsor anlaşmalarından olmak üzere elde ettiği 111 milyon dolarlık kazançla 2018'in en fazla kazanan ikinci sporcusu oldu.

Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maaş ve bonuslardan 61 milyon, sponsorlardan 47 milyon olmak üzere 108 milyon dolarlık kazancıyla listenin 3. sırasına yerleşti.

- İlk 10'da 3 futbolcu

2018'in en çok kazanan ilk 10 sporcusu arasına 3 futbolcu adını yazdırdı.

Messi ve Ronaldo'nun yanı sıra Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar da söz konusu listede ilk 10 arasında yer aldı.

Maaş ve bonuslardan 73 milyon, sponsorlardan 17 milyon olmak üzere 90 milyon dolar kazanan Neymar, listede 5. sıraya yerleşti.

Üç futbolcunun dışında basketbol ve Amerikan futbolundan ikişer ismin bulunduğu en çok kazanan ilk 10 sporcu listesi şöyle:

 

Sporcu

Ülke 

Branş

Kazanç (dolar) 

 1 

 Floyd Mayweather

 ABD

 Boks

 285 milyon

 2

 Lionel Messi 

 Arjantin 

 Futbol  

 111 milyon

 3

 Cristiano Ronaldo

 Portekiz

 Futbol

 108 milyon

 4

 Conor McGregor

 İrlanda

 Karma dövüş sanatları 

 99 milyon

 5

 Neymar

 Brezilya

 Futbol

 90 milyon

 6

 LeBron James

 ABD

 Basketbol 

 85,5 milyon

 7

 Roger Federer

 İsviçre

 Tenis 

 77,2 milyon

 8 

 Stephen Curry

 ABD

 Basketbol

 76,9 milyon

 9

 Matt Ryan

 ABD

 Amerikan futbolu 

 67,3 milyon

10

 Matthew Stafford

 ABD

 Amerikan futbolu

 59,5 milyon

- İlk 100'de 40 basketbolcu

2018'in en çok kazanan ilk 100 sporcusu arasında tamamı Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) olmak üzere basketbol branşından 40 ismin bulunması göze çarptı.

Los Angeles Lakers'tan LeBron James (85,5 milyon dolar), Golden State Warriors'tan Stephen Curry (76,9 milyon dolar), Kevin Durant (57,3 milyon dolar), Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook (47,6 milyon dolar), Houston Rockets'tan James Harden (46,4 milyon dolar) gibi isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

Listeye Amerikan futbolundan 18, beyzboldan 14, futboldan 9, golf ve dövüş sporlarından 5'er, tenisten 4, motor sporlarından 3, atletizm ve kriketten birer sporcu girdi.

Futbol branşından ilk 10'da 3 isim bulunmasına karşın ilk 100 hesaba katıldığında listedeki futbolcu sayısının 9'da kalması dikkati çekti.

- Spor dünyasının milyarderleri

Mayweather, Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Michael Schumacher'den sonra geliri bir milyar dolara ulaşan 6. sporcu oldu.

ABD'li efsane basketbolcu Jordan, 1,85 milyar dolarlık kazancıyla tüm zamanların en fazla kazanan sporcusu olarak başı çekiyor. Altı şampiyonluk yaşadığı NBA'deki 15 yıllık kariyerinde 93 milyon dolar kazanan Jordan, kalan gelirinin tamamını ticari ve sponsor anlaşmalarından elde etti.

Kariyerinde 14 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan ABD'li golfçü Tiger Woods, 1,7 milyar dolar geliriyle ikinci sırada bulunuyor.

2016'da hayatını kaybeden ABD'li golfçü Arnold Palmer 1,4 milyar, bir diğer ABD'li golfçü Jack Nicklaus 1,2 milyar dolarlık kazançlarıyla bu iki ismi takip ediyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Michael Schumacher de 1 milyar dolarlık geliriyle spor dünyasının milyarderleri arasında yer alıyor.

En fazla kazanan 20 ismin 13'ünü ABD'lilerin oluşturduğu listede yer alan sporcular şu şekilde:

 

Sporcu 

 Ülke 

Branş 

Gelir (dolar) 

 1

Michael Jordan

 ABD

Basketbol

1,85 milyar

  2 

Tiger Woods

 ABD

Golf 

1,7 milyar 

 3

Arnold Palmer 

 ABD

Golf 

1,4 milyar 

  4 

Jack Nicklaus

 ABD

Golf

1,2 milyar 

  5

Floyd Mayweather  

 ABD 

Boks

1,07 milyar

  6 

Michael Schumacher             

 Almanya

Motor sporları       

1 milyar

  7

Phil Mickelson  

 ABD

Golf  

815 milyon 

  8

Kobe Bryant

 ABD

Basketbol

800 milyon 

  9

David Beckham 

 İngiltere

Futbol 

800 milyon 

10 

Shaquille O'Neal 

 ABD

Basketbol 

735 milyon 

11 

LeBron James

 ABD

Basketbol

730 milyon 

12

Cristiano Ronaldo  

 Portekiz   

Futbol

725 milyon 

13 

Greg Norman

 Avustralya  

Golf 

705 milyon 

14 

Mike Tyson

 ABD

Boks

700 milyon 

15 

Roger Federer 

 İsviçre

Tenis 

675 milyon 

16 

Lionel Messi  

 Arjantin

Futbol

600 milyon 

17 

Alex Rodriguez

 ABD

Beyzbol

575 milyon 

18 

Jeff Gordon 

 ABD

Motor sporları 

525 milyon 

19 

Oscar De La Hoya 

 ABD

Boks 

520 milyon 

20

Manny Pacquiao 

 Filipinler

Boks 

510 milyon 
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