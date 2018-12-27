İşte spor dünyasının milyonerleri

Her geçen gün daha fazla endüstriyelleşen spor dünyasının oluşturduğu ekonomik ortam, zamanla yeni milyarderler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre ABD'li boksör Floyd Mayweather, 2018'in en çok kazanan sporcusu oldu.

İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı maçtan 275 milyon, sponsorlardan 10 milyon olmak üzere bir yıl boyunca 285 milyon dolar gelir elde ederek 2018'in en çok kazanan sporcusu olan Mayweather, spor dünyasının milyarderleri arasına girdi.

Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.

- Messi ve Ronaldo ilk üçte

Mayweather'ın ardından 2018'in en çok kazanan sporcuları listesinde iki yıldız futbolcu yer aldı.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 84'ü maaş ve bonuslar, 27'si sponsor anlaşmalarından olmak üzere elde ettiği 111 milyon dolarlık kazançla 2018'in en fazla kazanan ikinci sporcusu oldu.

Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maaş ve bonuslardan 61 milyon, sponsorlardan 47 milyon olmak üzere 108 milyon dolarlık kazancıyla listenin 3. sırasına yerleşti.

- İlk 10'da 3 futbolcu

2018'in en çok kazanan ilk 10 sporcusu arasına 3 futbolcu adını yazdırdı.

Messi ve Ronaldo'nun yanı sıra Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar da söz konusu listede ilk 10 arasında yer aldı.

Maaş ve bonuslardan 73 milyon, sponsorlardan 17 milyon olmak üzere 90 milyon dolar kazanan Neymar, listede 5. sıraya yerleşti.

Üç futbolcunun dışında basketbol ve Amerikan futbolundan ikişer ismin bulunduğu en çok kazanan ilk 10 sporcu listesi şöyle:

Sporcu Ülke Branş Kazanç (dolar) 1 Floyd Mayweather ABD Boks 285 milyon 2 Lionel Messi Arjantin Futbol 111 milyon 3 Cristiano Ronaldo Portekiz Futbol 108 milyon 4 Conor McGregor İrlanda Karma dövüş sanatları 99 milyon 5 Neymar Brezilya Futbol 90 milyon 6 LeBron James ABD Basketbol 85,5 milyon 7 Roger Federer İsviçre Tenis 77,2 milyon 8 Stephen Curry ABD Basketbol 76,9 milyon 9 Matt Ryan ABD Amerikan futbolu 67,3 milyon 10 Matthew Stafford ABD Amerikan futbolu 59,5 milyon

- İlk 100'de 40 basketbolcu

2018'in en çok kazanan ilk 100 sporcusu arasında tamamı Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) olmak üzere basketbol branşından 40 ismin bulunması göze çarptı.

Los Angeles Lakers'tan LeBron James (85,5 milyon dolar), Golden State Warriors'tan Stephen Curry (76,9 milyon dolar), Kevin Durant (57,3 milyon dolar), Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook (47,6 milyon dolar), Houston Rockets'tan James Harden (46,4 milyon dolar) gibi isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

Listeye Amerikan futbolundan 18, beyzboldan 14, futboldan 9, golf ve dövüş sporlarından 5'er, tenisten 4, motor sporlarından 3, atletizm ve kriketten birer sporcu girdi.

Futbol branşından ilk 10'da 3 isim bulunmasına karşın ilk 100 hesaba katıldığında listedeki futbolcu sayısının 9'da kalması dikkati çekti.

- Spor dünyasının milyarderleri

Mayweather, Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Michael Schumacher'den sonra geliri bir milyar dolara ulaşan 6. sporcu oldu.

ABD'li efsane basketbolcu Jordan, 1,85 milyar dolarlık kazancıyla tüm zamanların en fazla kazanan sporcusu olarak başı çekiyor. Altı şampiyonluk yaşadığı NBA'deki 15 yıllık kariyerinde 93 milyon dolar kazanan Jordan, kalan gelirinin tamamını ticari ve sponsor anlaşmalarından elde etti.

Kariyerinde 14 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan ABD'li golfçü Tiger Woods, 1,7 milyar dolar geliriyle ikinci sırada bulunuyor.

2016'da hayatını kaybeden ABD'li golfçü Arnold Palmer 1,4 milyar, bir diğer ABD'li golfçü Jack Nicklaus 1,2 milyar dolarlık kazançlarıyla bu iki ismi takip ediyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Michael Schumacher de 1 milyar dolarlık geliriyle spor dünyasının milyarderleri arasında yer alıyor.

En fazla kazanan 20 ismin 13'ünü ABD'lilerin oluşturduğu listede yer alan sporcular şu şekilde: