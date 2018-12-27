Anton Putsila, Altay yolcusu gibi

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Altay, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, ikinci devre hazırlıklarına Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Özden Töraydın yönetimindeki antrenmanla başladığı ifade edildi.

Futbolculardan Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Habib Daf ve Ivan Ivanov'un, kendilerine takım bulmaları yönünde bilgilendirildiği, siyah-beyazlı takımdan ayrılacak yeni isimlerin de olabileceği bildirildi.

Çalışmalarına 31 Aralık Pazartesi gününe kadar İzmir'de devam edecek Altay, 2-14 Ocak'ta Antalya'da kamp yapacak.

Altay'dan Putsila atağı

Devre arasında ilk imzayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'a attıran siyah-beyazlılar, şimdi de sezon başında talip olduğu Ankaragücü'nde forma giyen Anton Putsila'yı yeniden gündemine aldı.

Süper Lig'de ilk yarıda 9 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki Belaruslu futbolcunun İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Dinamo Minsk, Hamburg, Freiburg, Volga, Torpedo Moskova ve Gaziantepspor formaları da giyen Anton Putsila, Süper Lig'de 40, 1. Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 12 maçta görev aldı.