﻿
Süper Lig'de kaleleri şaşıran futbolcular
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE KALELERİ ŞAŞIRAN FUTBOLCULAR

Süper Lig'de kaleleri şaşıran futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde kaleler 11 kez şaştı. Hakem kayıtlarına göre ligin ilk yarısında oynanan 153 maçta 11 futbolcu, ters vuruşla kendi ağlarını havalandırdı.

888 Okunma

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde kaleler 11 kez şaştı.

Hakem kayıtlarına göre ligin ilk yarısında oynanan 153 maçta 11 futbolcu, ters vuruşla kendi ağlarını havalandırdı.

Ters vuruşla ilk 9 haftada 3 gol atılırken, talihsizlik 10. haftadan itibaren arttı.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisinden Bakary Kone ve Ricardo Faty, kendi kalelerine attıkları golle taraftarlarını üzdü.

Ligin ilk yarısında ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'den Martin Skrtel, Beşiktaş'tan Enzo Roco, Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, Atiker Konyaspor'dan Uğur Demirok, Antalyaspor'dan Diego, Bursaspor'dan Aurielien Chedjou, Kasımpaşa'dan Özgür Çek ve Trabzonspr'dan Ogenyi Onazi, kendi kalelerine gol atma şansızlığını yaşadı.

- Açılış Kone'den

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış maçında başkent temsilcisinin savunma oyuncusu Bakary Kone, sarı-kırmızılı takımı öne geçiren golü kaydetti.

Kone, MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk maçta Mariano'nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi. Bu golle 2-1 öne geçen Galatasaray, başkent deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Burkina Fasolu milli futbolcunun dışında ilk hafta Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar da Göztepe'ye 3-1 yenildikleri karşılaşmada kendi filelerini havalandırarak rakip takım taraftarlarını sevindirdi.

- Skrtel, Kayserispor'u umutlandırdı

Ligin 4. haftasında Fenerbahçe, 2-1 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekibin Slovak stoperi Martin Skrtel, 61. dakikada şansız bir şekilde topu kendi fileleriyle buluşturdu.

Bu golle skoru 2-2 yaparak galibiyet için umutlanan Kayserispor, 69. dakikada Chery ile bir gol daha buldu ve İstanbul'dan üç puanla döndü.

- Aynı maçta kaleler iki kez şaştı

Sezonun 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında iki takımdan birer oyuncu, şanssız bir gün geçirdi.

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada siyah-beyazlı ekipten Enzo Roco ve Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, kendi kalelerine gol atma talihsizliğini yaşadı.

- Diego attı ama Erzurumspor kazandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u tek golle geçti.

Antalyasporlu savunma oyuncusu Diego, rakip takımdan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kafayla kendi ağlarına gönderdi.

Brezilyalı stoper Diego'nun ters vuruşuyla sahadan 1-0 galip ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, üç puanın sahibi oldu.

- Onazi'nin golü geri dönüşü başlattı

Ligin 16. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi.

Siyah-beyazlı ekibi umutlandıran gol ise Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi'den geldi. 57. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Nijeryalı futbolcuya çarpan top bordo-mavili filelerle buluştu.

Onazi'nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren ve oyuna ortak olan Beşiktaş, bir puanı uzatmada kurtardı. Karşılaşmanın skorunu (2-2) belirleyen golü 90+6. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:

Hafta 

Futbolcu

Takımı

Maç

Skor

1

Bakary Kone

MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü-Galatasaray

1-3

1

Sadık Çiftpınar

Yeni Malatyaspor

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor

1-3

4

Martin Skrtel

Fenerbahçe

Fenerbahçe-Kayserispor

2-3

10

Enzo Roco

Beşiktaş

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

4-1

10

Matic Fink

Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

4-1

12

Ricardo Faty

MKE Ankaragücü

Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü

2-0

13

Uğur Demirok

Atiker Konyaspor

Galatasaray-Atiker Konyaspor

1-1

13

Diego

Antalyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor

1-0

14

Aurielien Chedjou

Bursaspor

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2-1

14

Özgür Çek

Kasımpaşa

Fenerbahçe-Kasımpaşa

2-2

16

Ogenyi Onazi 

Trabzonspor 

Beşiktaş-Trabzonspor 

2-2 
İşte spor dünyasının milyonerleri
Anton Putsila, Altay yolcusu gibi
2018 yılında spor müsabakalarında 1.359 kişiye işlem yapıldı
Belek bu yıl da futbol takımlarının gözdesi
1
Ankaragücü'nden rest: "Aday varsa kongre kararı alırız!"
2
Mehmet Yiğiner: "Verilen sözler tutulursa 4-5 transfer yaparız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿