Süper Lig'de kaleleri şaşıran futbolcular

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde kaleler 11 kez şaştı.

Hakem kayıtlarına göre ligin ilk yarısında oynanan 153 maçta 11 futbolcu, ters vuruşla kendi ağlarını havalandırdı.

Ters vuruşla ilk 9 haftada 3 gol atılırken, talihsizlik 10. haftadan itibaren arttı.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü oldu. Başkent temsilcisinden Bakary Kone ve Ricardo Faty, kendi kalelerine attıkları golle taraftarlarını üzdü.

Ligin ilk yarısında ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'den Martin Skrtel, Beşiktaş'tan Enzo Roco, Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, Atiker Konyaspor'dan Uğur Demirok, Antalyaspor'dan Diego, Bursaspor'dan Aurielien Chedjou, Kasımpaşa'dan Özgür Çek ve Trabzonspr'dan Ogenyi Onazi, kendi kalelerine gol atma şansızlığını yaşadı.

- Açılış Kone'den

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış maçında başkent temsilcisinin savunma oyuncusu Bakary Kone, sarı-kırmızılı takımı öne geçiren golü kaydetti.

Kone, MKE Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk maçta Mariano'nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi. Bu golle 2-1 öne geçen Galatasaray, başkent deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Burkina Fasolu milli futbolcunun dışında ilk hafta Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar da Göztepe'ye 3-1 yenildikleri karşılaşmada kendi filelerini havalandırarak rakip takım taraftarlarını sevindirdi.

- Skrtel, Kayserispor'u umutlandırdı

Ligin 4. haftasında Fenerbahçe, 2-1 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekibin Slovak stoperi Martin Skrtel, 61. dakikada şansız bir şekilde topu kendi fileleriyle buluşturdu.

Bu golle skoru 2-2 yaparak galibiyet için umutlanan Kayserispor, 69. dakikada Chery ile bir gol daha buldu ve İstanbul'dan üç puanla döndü.

- Aynı maçta kaleler iki kez şaştı

Sezonun 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında iki takımdan birer oyuncu, şanssız bir gün geçirdi.

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada siyah-beyazlı ekipten Enzo Roco ve Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, kendi kalelerine gol atma talihsizliğini yaşadı.

- Diego attı ama Erzurumspor kazandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u tek golle geçti.

Antalyasporlu savunma oyuncusu Diego, rakip takımdan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kafayla kendi ağlarına gönderdi.

Brezilyalı stoper Diego'nun ters vuruşuyla sahadan 1-0 galip ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, üç puanın sahibi oldu.

- Onazi'nin golü geri dönüşü başlattı

Ligin 16. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi.

Siyah-beyazlı ekibi umutlandıran gol ise Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi'den geldi. 57. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Nijeryalı futbolcuya çarpan top bordo-mavili filelerle buluştu.

Onazi'nin kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren ve oyuna ortak olan Beşiktaş, bir puanı uzatmada kurtardı. Karşılaşmanın skorunu (2-2) belirleyen golü 90+6. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle: