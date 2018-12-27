Mehmet Yiğiner: "Verilen sözler tutulursa 4-5 transfer yaparız"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12. sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "Tüm olumsuzluklara rağmen 20 puan iyi." dedi.

Yiğiner, kulübün yaşadığı sıkıntılar, takımın son dönemdeki düşüşü ve teknik direktör değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e bu sezon yeniden çıktığını hatırlatan Yiğiner, birlik ve beraberliğin devam etmesi halinde çok daha iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Başta ekonomik sıkıntıların önlerine bazı engeller çıkardığına dikkati çeken Yiğiner, "Bunlara rağmen bir takım kurduk ve lige başladık. Birçok futbolcumuz sezon öncesi kamp görmedi, bu nedenle de gerek antrenmanlarda gerekse de maçlarda sakatlıklar yaşandı. İlk yarının son iki haftasında oynadığımız Demir Grup Sivasspor ve Göztepe maçlarında ciddi sakatlarımız vardı. Dolayısıyla yedek ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Tam kadromuzla maç yapamamamıza rağmen 20 puan topladık." diye konuştu.

Devre arası kampını çok iyi geçirmek zorunda olduklarına işaret eden Yiğiner, "Futbolcularımızın birlikte kamp yapmaları bize bir avantaj sağlayacaktır. Birlikte oynama alışkanlığı ve birbirlerini tanımaları noktasında kazanç oluşturur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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- "Nokta atışı transfer yapmayı istiyoruz"

Başkan Yiğiner, bazı mevkilerde eksikleri bulunduğunun farkında olduklarını ve ara transfer döneminde bazı isimleri kadrolarına katmayı planladıklarını vurguladı.

Eksiklerini transfer yaparak kapatmaları gerektiğine değinen Mehmet Yiğiner, "Sezon başında bize verilen bazı sözler vardı. İnşallah kısa sürede onlar yerine getirilir ve biz de bütçemizi aşmayacak şekilde transfer yapabiliriz. Gerçekten ihtiyacımız olan yerlere nokta atışı transfer yapmayı istiyoruz. 4-5 mevkiye transfer yapmalıyız. Bunu gerçekleştirirsek, ligde bir problem yaşamayız gibi görünüyor. Verilen sözlerin tutulması halinde, hem mevcut futbolcularımızın paralarını dağıtacağız hem de transfer yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Stat konusu bizi çok yordu"

Mehmet Yiğiner, stat konusunda yapılan planlama hatasından dolayı şehir şehir gezmek durumunda kaldıklarını belirterek, bunun da kendilerini çok yorduğunu bildirdi.

MKE Ankaragücü'nün yaşanan stat sorunu nedeniyle maçlarını deplasmanda oynamak zorunda kaldığını belirten Yiğiner, şöyle devam etti:

"İç saha maçlarımızı bile başka şehirlerde oynama durumunda kaldık. Bu da hem ekonomimizi hem huzurumuzu hem de motivasyonumuzu bozdu. Stat konusu bizi çok yordu. Sürekli deplasmana gitmek yönetimi, futbolcuyu ve taraftarı yordu. Ekonomik desteğin sağlanması ve stadın tamamlanmasıyla çok daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum."

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- "İsmail hoca ile bu şartlarda devam etme şansımız yoktu"

Başkan Yiğiner, takımın ilk yarıda sergilediği performansla ilgili analizler yaptırdıklarını ifade ederek, ortaya çıkan sonuçlardan memnun kalmadıklarını kaydetti.

Yapılan analizler sonucunda ellerine veriler geçtiğine değinen Yiğiner, şunları aktardı:

"Takımımızın ne kadar koştuğu, ne kadar şut çektiği, ne kadar isabetli pas yaptığı bilgilerine sahibiz. Ligin en az koşan takımı, en az şut çeken takımıyız. Bunun yanı sıra isabetle pas istatistiğinde sondan ikinci sıradayız. Bunları alt alta koyduğunuz zaman, 20 puan müthiş bir puan. İsmail hoca ile bu şartlarda devam etme şansımız yoktu. Sakatlıkların da etkisiyle bir düşüşe geçtik. Buna da bir 'dur' demek lazımdı. İsmail hocanın açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu ve süreç hızlandı. Kulübümüze, camiamıza en uygun teknik adam Bayram Bektaş hocaydı. Ekibiyle birlikte bu yükün altından kalkacağını düşünüyorum."

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- "İlk 10'a girersek bizim için başarı"

Mehmet Yiğiner, Süper Lig'e yeniden çıktıkları ilk sezon ligde kalmayı istediklerini, ancak çıkabildikleri en üst basamağa kadar da tırmanmayı planladıklarını vurguladı.

"Kişiler gelip geçicidir, aslolan armanın peşinden koşmaktır." diyen Yiğiner, şunları kaydetti:

"Futbolcular, teknik direktörler veya yönetimler değişebilir. Burada aslolan Ankaragücü'nün menfaatleridir. Camia olarak birlik ve beraberlik içinde takımı buraya kadar getirdik. Bazı kesimler, yönetim istifa etmeli gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Görevi bıraktığımız zamanlar da oldu, kimse gelmedi. Aday çıksın diye olağanüstü genel kurul yaptık, hatta salona bile gitmedim. Kimse talip olmadı. Varsa öyle ekonomisi düzgün, cebinde parası olan, bilgisi ve becerisi bulunan gelsin konuşalım. Biz hala aynı noktadayız, yeter ki bu işler gizli saklı olmasın."