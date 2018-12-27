Mustafa Cengiz'den Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ozan Kabak için birçok kulüpten teklif aldıklarını açıkladı. Cengiz, genç futbolcuyu satmayı düşünmediklerini de vurguladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın genç futbolcusu Ozan Kabak ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki "7 buçuk milyon avroya avroya serbest kalır" maddesini yeni öğrenmediğini ifade eden Başkan Cengiz, genç oyuncuya teklifler olduğunu söyledi.
"Ozan Kabak'ı devre arasında satmak gibi bir düşüncemiz yok" diyen Cengiz, 18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesinin olduğunu da hatırlattı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 13 maçta görev yapan Ozan, bu mücadelelerin 12'sinde 90 dakika sahada kaldı.
Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada sarı - kırmızılı formayı giydi.
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