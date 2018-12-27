Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Tolgay-Ozan takası olacak mı? Siyah beyazlı ekip, Tolgay Arslan’dan bonservis bedeli kazanmak istiyor. Beşiktaş’ın Şener Özbayraklı’nın durumunu da sorduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın takas olacağı iddiaları, gündemdeki yerini koruyor. Kulüpler, bu oyuncuları uygun şartlarda elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

Siyah beyazlı yönetimin Tolgay Arslan’dan bonservis bedeli kazanmak istediği öğrenildi. Sarı lacivertli kulüp ise şimdilik bu takas için ekstra bir bedel ödemeye sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’nin bu talebe nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Sağ bek arayışlarını da sürdüren Beşiktaş, Tolgay Arslan takasında Şener Özbayraklı için de sarı lacivertlilerden bilgi aldı.

Şener’in takımdan ayrılması durumunda Isla’nın sağ bekte tek alternatif olarak kalacak olması nedeniyle Fenerbahçe’nin ilk yanıtı olumsuz oldu. İki kulüp transfer görüşmelerini sürdürüyor.