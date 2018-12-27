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Colin Kazım'ın yeni takımı belli oldu
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COLİN KAZIM'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Colin Kazım'ın yeni takımı belli oldu

Meksika temsilcisi Rojos de Veracruz, aynı ligde mücadele ettiği Lobos BUAP'den Colin Kazım'ı transfer ettiğini açıkladı.

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Meksika temsilcisi Rojos de Veracruz, aynı ligde mücadele ettiği Lobos BUAP'den Colin Kazım'ı transfer ettiğini açıkladı.

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