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Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret
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MEHMET YİĞİNER'DEN TSYD ANKARA ŞUBESİ'NE ZİYARET

Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyetle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyetle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Yiğiner, burada yaptığı açıklamada, görev süresinde başkente yakışır bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını ve TSYD Ankara Şubesi ile de iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, 'Başkent futbolunu ve sporunu daha yukarılara taşımak için birlikte çalışacağız.' dedi.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Ankara Şubesi olarak Ankara futbolunun ve sporunun destekleyicisiyiz. Kentin büyün dinamikleriyle omuz omuza Türk sporuna hizmet etmek istiyoruz. Bu da ancak dayanışma ve iş birliktelikleriyle sağlanabilir. Bu hususta önemli yol aldığımıza inanıyorum. Bundan sonra Türk sporu için aynı hedef doğrultusunda yürüyeceğiz.' diye konuştu.

Görüşmeye Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da katıldı.
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