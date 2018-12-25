PFDK'den Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü kulüplerine ihtar cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında oynadıkları maçlardaki taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübe de ihtar cezası verildiği belirtildi.