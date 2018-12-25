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Bakan Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı
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BAKAN KASAPOĞLU, YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ'NE KATILDI

Bakan Kasapoğlu, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir." dedi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir." dedi.

Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne katılan Bakan Kasapoğlu, ekonomilerin gelişimi yolunda girişimciliğin özendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"İnsanoğlu daima daha iyiyi, güzeli ve doğruyu bulmaya çalışır." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, "Teknolojide bütün yenilikler, bilimsel gelişmeler, hayatımızı kolaylaştıran icatlar, hep bu arayışın sonucudur. Girişimcilik ruhu ülkelerin gelişimini hızlandırır. Yeni nesillerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi girişimcilik kavramı doğrultusunda yetiştirmek, bakanlık olarak önemli görevlerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur

Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençlerin girişimcilik ruhuyla yetişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

"Bakanlığımızın tüm merkezlerinde, sporun olduğu her yerde girişimci ruhun öne çıkması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Girişimcilikle ilgili düzenlediğimiz eğitimler, tüm yatırımlar, yarınlarda daha çok genç girişimcimizin ekonomimizde yer almasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Girişimciliğin yazılı metinlerle değil, gerçek dünyada yaşayarak öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Desteklerimizi bu noktada çeşitlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Girişimcilik adına projesi olan gençlerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özgür düşünen, öz güveni olan, üretebilen, geliştirebilen gençlerimizin önünden engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz ve kabinemizin gençlere verdiği önemi biliyoruz. Gençler sadece bugünler için değil, yarınlar için umuttur. Bu bağlamda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gençlere ilgisi hepimizin malumu. Her türlü muhalefete rağmen gençlerimizin seçme ve seçilme yaşıyla ilgili yapılan uygulamalar da bunun apayrı bir göstergesidir."

Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü, daha hızlı devam edecek

Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Küresel oyuncuları bu bağlamda bozduğumuz, birilerini rahatsız ettiğimiz bir gerçek. Elhamdülillah milletimizin büyük desteğiyle engelleri bir bir aşıyoruz. Aşmaya da devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yürüyüşü, daha hızlı devam edecek. Bunu gençlerimizle omuz omuza yapacağız. İstikrarımızı devam ettirme noktasında her zamankinden daha duyarlı olacağız. Çok kıymetli varlıklarımız, yarınların geleceği gençlerimizin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Bunu yapan gençlerimizin de girişimcilik ruhuyla yetişmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Temel amacımız insanlığı yüceltmek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,Türkiye'nin girişimcilik ruhunun çok eski zamanlara dayandığını aktardı.

"Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak hepimizin görevi. Bu yükü hep birlikte taşıyoruz ve omuzluyoruz. Temel amacımız insanlığı yüceltmek. Bugünkü organizasyonda hem yeni nesil hem de girşimcilik var. Bu ikisini birbirine entegre etmek hem ülkemiz hem de dünya için önemli ve heyecan verici."

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