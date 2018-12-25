Fenerbahçe 16 puanla düşme hattında kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 3 galibiyet, 7 beraberlikle 16 puan toplayan Fenerbahçe, devre arasına küme düşme hattında girdi.

Ligde 4 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertli ekip, sezona 4. yıldız parolasıyla çıkmasına rağmen ilk yarı sonunda zirvenin 19 puan gerisinde kaldı.

Sezona sahasında Bursaspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ardından üst üste 3 maç kaybetti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u yenen sarı-lacivertliler, daha sonra arka arkaya 6 maçta puan kayıpları yaşadı. 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'u yenen Fenerbahçe, devre sonuna kadar 5 maçta puan kayıplarıyla devam etti.

İlk yarıda 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 7 maçta eşitliği bozamadı, 7 kez de mağlup oldu. Topladığı 16 puanla tarihinin en kötü dönemini geçiren sarı-lacivertliler, devreyi küme düşme hattında averajla 17. sırada bitirdi.

Geçen sezonu aradı

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında gösterdiği performansla adeta geçen sezonu aradı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonun ilk yarısında sadece 2 kez mağlup olan sarı-lacivertliler, 17. haftayı 33 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada kapatmıştı.

Geçen sezon 17 haftada 9 galibiyet alan Fenerbahçe, 6 kez de beraberlik yaşamıştı.

Kadıköy'de 10 puan topladı

Fenerbahçe, bu sezon en çok sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon Kadıköy'de ligde 8 maça çıkan sarı-lacivertliler, sahasında sadece 10 puan toplayabildi. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakiplerine 12 gol atarken kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Gol yollarında etkisiz

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında gol atmakta güçlük çekti. Sezona gol yollarında İslam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey ile başlayan sarı-lacivertliler, golcülerinden beklediği katkıyı alamadı ve maç başı 1 golün altında kaldı.

Kanat oyuncuları ile orta sahalardan da yeterli gol katkısını alamayan Fenerbahçe, 17 haftada 16 gol atabildi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte kalesinde ise 24 gol gördü.

3 teknik adamla çalışıldı

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında 3 farklı teknik adama görev verildi. Lige Phillip Cocu ile başlayan sarı-lacivertlilerde, üst üste kötü sonuçların ardından 10. haftadaki MKE Ankaragücü yenilgisiyle Hollandalı çalıştırıcı görevinden alındı.

Cocu'nun ardından ligdeki 5 maçta takımı yardımcısı Erwin Koeman çalıştırdı. Deplasmanda alınan Akhisarspor yenilgisinin ardından Erwin Koeman'ın görevine de son veren yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe, 15 yıl boyunca sezon içinde teknik direktör değişikliğine gitmezken, sadece bu sezonun ilk yarısında 3 teknik adam takımın başında yer aldı.

15 haftadaki kayıplar, 2017-2018 sezonunun tamamını geçti

Fenerbahçe'nin bu sezon ilk 15 haftada kaybettiği puanlar, 2017-2018 sezonunun tamamında kaybedilen puanları geçti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonu 72 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 34 haftada toplam 30 puan yitirmişti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise ilk 15 hafta sonunda kaybettiği 31 puanla 2017-2018 sezonunun tamamının kayıplarını geçmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubu geçti

Fenerbahçe, ligde tarihinin en kötü dönemini yaşasa da UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, D Grubu'nda Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht ile eşleşti.

Grubunu ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle topladığı 8 puanla Dinamo Zagreb'in ardında 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı bildi.