Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı raporu

Gençlerbirliği'nin zirvede tamamladığı Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu ilk devresinde, 2 takım liderlik koltuğuna oturdu.

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

İlk 17 haftalık süreci 41 puanla Gençlerbirliği'nin lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 5 puan geriden Denizlispor takip etti. 31'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile Ümraniyespor, 29'ar puanlı Hatayspor ve Osmanlıspor play-off barajında yer aldı.

Devreyi 16 puanla tamamlayan Eskişehirspor, 15 puanlı Afjet Afyonspor ile -1 puana sahip Kardemir Karabükspor ise düşme hattında bulunuyor.

İlk 2 haftayı Giresunspor'un lider tamamladığı ligde daha sonra koltuğu devralan Gençlerbirliği, 15 hafta zirvede yer aldı.

Kardemir Karabükspor'a ceza

Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi.

Sezon başında transfer yasağı bulunan Balıkesirspor Baltok'un yanı sıra, maddi problemler yaşayan Eskişehirspor, ?Kardemir Karabükspor ve Tetiş Yapı Elazığspor, yeni oyuncularına lisans çıkartamadı.

Seriler

Gençlerbirliği'nin 8 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Denizlispor 5, Boluspor ile Osmanlıspor ise dörder müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.

İlk yarının lideri Gençlerbirliği ile Altınordu üst üste 11 maçta, Boluspor ile Denizlispor ise art arda 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kardemir Karabükspor'un galibiyetinin olmadığı ilk devrede, üst üste İstanbulspor 7, Adanaspor ile Boluspor ise 6 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.

2018-2019 sezonu ilk yarı raporu

En az kart gösterilen haftalar: 5 ve 17. hafta (32 sarı, 1 kırmızı), 9. hafta (31 sarı, 2 kırmızı)

En fazla kart gösterilen hafta: 13. hafta (60 sarı, 4 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 13. hafta (60)

En az sarı kart gösterilen hafta: 9. hafta (31)

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Hatayspor, Ümraniyespor.

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Tetiş Yapı Elazığspor (7)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Kardemir Karabükspor (52)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor Baltok (30).

Skorların tasnifi: Ligde 153 maçın 38'i beraberlikle tamamlandı. 63'ü ev sahibi, 52'si de deplasman takımı olmak üzere 115 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 17 ayrı skor görüldü.?

En çok görülen skor: 1-0 (38)

Diğer skorlar: 1-1 (21), 2-1 (17), 0-0, 2-0 (13), 3-0 (11), 3-1 (9), 3-2, 4-0 (8), 2-2, 5-0 (4), 4-1 (2), 4-2, 4-3, 5-1, 6-0, 6-1 (1).

Beraberlik olmayan hafta: 11. hafta

En fazla beraberlik görülen hafta: 13. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla kazanan takımlar: İstanbulspor-Altay, Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (0-5)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takım: Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (6-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 11. hafta (7 galibiyet, 2 mağlubiyet: 21 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 6. hafta (5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi: 17 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: Yok.

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 6. hafta (2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi: 8 puan)?.

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu haftalar: 11. hafta (2 galibiyet, 7 yenilgi: 6 puan)?, 15 ve 17. hafta (1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi: 6 puan).

En az galip gelen takım: Kardemir Karabükspor (0)

En fazla galip gelen takım: Gençlerbirliği (13)

En fazla berabere kalan takım: Altınordu (8)

En az berabere kalan takımlar: Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor (2)

En fazla yenilen takım: Kardemir Karabükspor (15)

En az yenilen takım: Gençlerbirliği (2)

En fazla gol atan takım: Gazişehir Gaziantep (32)

En az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (7)

En fazla gol yiyen takım: Kardemir Karabükspor (53)

En az gol yiyen takımlar: Gençlerbirliği, Hatayspor (10)

Kendi sahasında en başarılı takım: Gençlerbirliği (8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik: 22 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Kardemir Karabükspor (9 maçta 2 beraberlik, 7 mağlubiyet: 2 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Gençlerbirliği (7)

Kendi sahasında galibiyeti olmayan takım: Kardemir Karabükspor.

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Eskişehirspor (4)

Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Altay, Gençlerbirliği, Giresunspor Osmanlıspor, Ümraniyespor (1)

Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Kardemir Karabükspor (7)

Kendi sahasında yenilmeyen takım: Gençlerbirliği.

Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Gençlerbirliği (19)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (5)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Kardemir Karabükspor (19)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Gençlerbirliği (2)

Deplasmanda en başarılı takımlar: Boluspor, Gençlerbirliği (9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi: 19 puan)

Deplasmanda en başarısız takımlar: Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor (8 maçta 8 yenilgi: 0 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Boluspor, Gençlerbirliği (6)

Deplasmanda galibiyeti olmayan takımlar: İstanbulspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor.

Deplasmanda en fazla berabere kalan takımlar: Altınordu, İstanbulspor (5)

Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Adana Demirspor, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor.

Deplasmanda en fazla yenilen takımlar: Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor (8)

Deplasmanda en az yenilen takımlar: Altınordu, Gazişehir Gaziantep (1)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Gazişehir Gaziantep (18)

Deplasmanda en az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (2)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Kardemir Karabükspor (34)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Osmanlıspor (4)