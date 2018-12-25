Ankaragücü'nde ilk yarının En'leri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamladı.

6 yıllık bir aradan sonra tekrar Süper Lige yükselen MKE Ankaragücü, 2018 - 2019 sezonun ilk yarısında inişli, çıkışlı bir performans ortaya koydu. Ligin ilk 4 haftasında 2 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ankaragücü, ardından oynadığı 13 maçta 7 mağlubiyet, 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezona Teknik Direktör İsmail Kartal ile başlayan MKE Ankaragücü ardından ligin 16.haftasında oynanan Sivasspor maçından sonra İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Bektaş'ı getirdi. Bayram Bektaş'ın öğrencileri ligin 17. haftasında Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı tamamladılar.

İLİŞKİLİ HABER Yiğiner: "Bakan, statla ilgilenmezse ikinci yarıya da yetişmez!"

EN FAZLA SÜRE ALAN RİCARDO FATY

Sarı - lacivertli takımda Ricardo Faty, sezonun ilk yarısında en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Ligde toplam 24 futbolcunun görev aldığı MKE Ankaragücü'nde Faty, geride kalan 17 maçın 16'sında forma giyerek bin 408 dakika sahada bulundu.

Sarı - lacivertli ekipte Faty'i 14 maçta bin 230 dakika oynayan Tiago Pinto ve 14 karşılaşmada bin 210 dakika sahada kalan El Kabir takip etti.

Sarı - lacivertli takımda ligin ilk yarısında en az süreyi bir maçta 2 dakika ile Lukasz Szukala aldı.

﻿ Futbolcu Bilgisi Rıcardo Wıllıam Faty kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri

EN GOLCÜ EL KABİR

Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü'nün en skorer ismi El Kabir oldu. Sarı - lacivertli takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği El Kabir forma giydiği 14 maçta 6 kez ağları havalandırdı. El Kabir'i, 3 golle Ricardo Faty takip etti. Sarı - lacivertli ekipte birer golle de Kubilay Kanatsızkuş, İlhan Parlak, Thievy Bifouma, Alessio Cerci, Younnes Mokhtar, Kenan Özer, Erdem Özgenç ve Tiago Pinto skora katkı sağladı.

﻿ Futbolcu Bilgisi Mostapha El Kabır kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri

EN HIRÇIN THIEVY BIFOUMA

MKE Ankaragücü'nde sezonun ilk yarısında sağ kanat oyuncusu Thievy Bifouma, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı. Ligin ilk yarı maçlarında Thievy Bifouma, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Sarı - lacivertli takımda Ricardo Faty ve El Kabir'e 5 sarı kart gösterildi. Ankaragücü'nün deneyimli savunmacısı Bakary Kone 2 sarı - 1 kırmızı kart görürken, Tiago Pinto, Mahmet Sak, Brice Dja Djedje, 3 kez sarı kartla cezalandırıldı. Takımın tecrübeli oyuncularından Sedat Ağçay ve Kenan Özer ise 2 kez sarı kart gördü.