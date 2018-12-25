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Süper Lig'de ilk yarı heyecanı sona erdi
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SÜPER LİG'DE İLK YARI HEYECANI SONA ERDİ

Süper Lig'de ilk yarı heyecanı sona erdi

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı. Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yle, Akhisarspor da evinde Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe 17. sırada kaldı

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi.

Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu.

Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.

Gol krallığı yarışında Diagne önde

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşalı Diagne Mbaye, gol krallığı yarışında açık farkla zirvede yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcu, ligin 17 haftalık bölümde 20 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.

Diagne'nin en yakın takipçisi 9 golü bulunan Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Sonuçlar

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Göztepe: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor: 1-1

Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 4-1

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 4-2

Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 0-0

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


 		 Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17  10  22  14  35 
2.  TRABZONSPOR 17  32  22  10  29 
3.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 17  26  16  10  29 
4.  KASIMPAŞA 17  37  28  29 
5.  GALATASARAY 17  30  21  29 
6.  ANTALYASPOR 17  19  21  -2  27 
7.  BEŞİKTAŞ 17  28  23  26 
8.  ATİKER KONYASPOR 17  23  20  25 
9.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 17  24  23  24 
10.  GÖZTEPE 17  18  19  -1  22 
11.  BURSASPOR 17  17  17  21 
12.  MKE ANKARAGÜCÜ 17  17  26  -9  20 
13.  KAYSERİSPOR 17  15  25  -10  19 
14.  AYTEMİZ ALANYASPOR 17  13  22  -9  18 
15.  AKHİSARSPOR 17  19  26  -7  17 
16.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 17  16  22  -6  16 
17.  FENERBAHÇE 17  16  24  -8  16 
18.  ÇAYKUR RİZESPOR 17  19  28  -9  12 
 

Devre arası 24 gün sürecek

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 24 gün sürecek devre arasına girildi.

Ligde sezonun ikinci yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak. 
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