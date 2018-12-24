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Türk sporu yükselişte!
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TÜRK SPORU YÜKSELİŞTE!

Türk sporu yükselişte!

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türk sporunun yükselişte olduğunu söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türk sporunun yükselişte olduğunu söyledi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki güreş ve okçuluk salonlarını ziyaret eden Hamza Yerlikaya, incelemelerde bulundu, sporcularla sohbet etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı döneminde, bugüne kadar yapılamayan spor tesislerinin tamamlandığını, yeni tesislerin inşa edildiğini belirterek, "16 yılda, 100 yılda yapılamayan büyük eserleri Türkiye'ye kazandırmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük hizmetlere imza atmış ve imza atmaya devam eden bir iktidarız." dedi.

Bu yıl önemli madalyalar kazanıldığını kaydeden Yerlikaya, "Türkiye'de farklı farklı branşlarda, özellikle madalya alamadığımız branşlarda 2018 yılında ciddi madalyalar aldık. Türk sporunun yükselişi ortada. İnşallah daha büyük desteklerle daha büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, tesisleşmede yıldan yıla gelişme yaşandığını anlatarak, Türk sporunun 2019 yılından beklentisine ilişkin şunları söyledi:

"2018'deki başarıların biraz daha üzerine koyarak, 2019'da daha başarılı olmanın yollarına bakmak lazım. Olimpiyat yaklaşıyor. Çok az bir zaman kaldı Tokyo'ya. Sporcularımızın Tokyo'da daha büyük başarı elde edebilmesi için Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hizmet etmeye çalışıyoruz. 2019'da daha parlak, daha güzel, daha umutları yeşermiş spor camiası ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arzu ediyoruz."

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