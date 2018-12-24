"VAR'ın 1, 2 ve 3. liglerde de hayata geçirilmesini istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği ve Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, kısa süre önce uygulamaya konulmasına rağmen gelinen noktada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde hedeflenen başarının yakalandığını düşündüğünü söyledi. VAR'ın, Süper Lig'in dışında da uygulamaya konulması için girişimlerini sürdürdüklerini kaydeden Bozbağ, "Sistemin hem bizim ligimizde hem de 2. ve 3. liglerde hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Bozbağ, sistemin Türkiye'de bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'de uygulandığını anımsattı.

VAR'ın benimsenmesiyle sistemin sağlıklı yürümeye başladığını belirten Bozbağ, hakem hatalarının da en aza indirildiğine işaret etti.

Bozbağ, ligin ikinci devresi ve gelecek sezonlarda uygulamanın tam anlamıyla oturmasıyla sistemin daha da başarılı sonuçları olacağına inandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Henüz yeni olması nedeniyle sezonun ilk haftalarında aksaklıklar yaşandı ama ilerleyen haftalarda bunlar giderildi. Çok kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen gelinen noktada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde hedeflenen başarının yakalandığını düşünüyorum. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 17 haftada oynanan karşılaşmalarda birçok hatalı karar düzeltildi."

"1, 2 ve 3. liglerde de hayata geçirilmesini istiyoruz"

Sistemin, Süper Lig'in dışında da uygulamaya konulması için girişimlerini sürdürdüklerini kaydeden Bozbağ, "VAR'ın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu Süper Lig maçlarında gördük. Sistemin hem bizim ligimizde hem de 2. ve 3. liglerde hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Bozbağ, Giresunspor olarak bu sezon hakem hataları nedeniyle çok canlarının yandığını belirterek, "Verilmeyen penaltılarımız oldu. Hatalı kararlar nedeniyle puan kayıpları yaşadık. Giresunspor gibi birçok takım haksızlıklarla karşılaştı. VAR uygulamaya konulduğu takdirde birinci ve alt liglerde de hakem hataları en aza indirilerek takımların yaşadıkları mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olunacaktır." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinin ekonomik sorunlarının aşılması için de projeler ürettiklerini aktaran Bozbağ, kısa zamanda önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.