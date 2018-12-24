Akhisar Bel. 0 - Atiker Konyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Josue (90' Bilal Kısa), Helder Barbosa, Onur Ayık (69' Adrien Regattin), Elvis Manu (66' Jeremy Bokila)
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Wilfred Moke, Abdou Traore (86' Mustapha Yatabare), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic (77' Jens Jonsson), Amir Hadziahmetovic (79' Deni Milosevic), Adis Jahovic
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Sarı Kartlar: DK 18: Amir Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor), DK 31: Onur Ayık (Akhisar Bel.), DK 38: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 45: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 66: Helder Barbosa (Akhisar Bel.), DK 88: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.)
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