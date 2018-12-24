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Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 0
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ANTALYASPOR 0 - FENERBAHÇE 0

Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Nazim Sangare, Chico (19' Harun Alpsoy), Serdar Özkan, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (82' Jean-armel Drole), Zeki Yıldırım, Souleymane Doukara (90' Fehmi Koç)

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla (90' Diego Reyes), Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Yassine Benzia (88' Şener Özbayraklı), Elif Elmas, Roberto Soldado (70' Islam Slimani)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 32: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 45: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 66: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 90: Islam Slimani (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: DK 75: Roman Neustadter (Fenerbahçe)

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