Antalyaspor 0 - Fenerbahçe 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Aly Cissokho, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Nazim Sangare, Chico (19' Harun Alpsoy), Serdar Özkan, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (82' Jean-armel Drole), Zeki Yıldırım, Souleymane Doukara (90' Fehmi Koç)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Harun Tekin, Martin Skrtel, Mauricio Isla (90' Diego Reyes), Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Yassine Benzia (88' Şener Özbayraklı), Elif Elmas, Roberto Soldado (70' Islam Slimani)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Sarı Kartlar: DK 32: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 45: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 66: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), DK 90: Islam Slimani (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: DK 75: Roman Neustadter (Fenerbahçe)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.