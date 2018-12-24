Altınordu 0 - Giresunspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Altınordu ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammed Mert, Alican Özfesli (58' David Kılınç), Berkay Görmez (78' Hüseyin Atakan Üner), Kadir Yurttadur (46' Anıl Koç), Sefa Yılmaz
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Zeni Husmani, Ferhat Görgülü, Volkan Okumak, Bahadır Erol (90' Kağan Miray Bağış), Alperen Aydın, Said Idazza (86' Abiola Dauda)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Sarı Kartlar: DK 21: Berkay Samancı (Altınordu), DK 30: Said Idazza (Giresunspor), DK 86: Zeni Husmani (Giresunspor)
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