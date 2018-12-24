﻿
Altınordu 0 - Giresunspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINORDU 0 - GİRESUNSPOR 0

Altınordu 0 - Giresunspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Altınordu ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

151 Okunma

Altınordu 0 - Giresunspor 0

Spor Toto 1'nci Lig 17. haftasında Altınordu ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammed Mert, Alican Özfesli (58' David Kılınç), Berkay Görmez (78' Hüseyin Atakan Üner), Kadir Yurttadur (46' Anıl Koç), Sefa Yılmaz

Teknik Direktör:

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Emre Uğur Uruç, Zeni Husmani, Ferhat Görgülü, Volkan Okumak, Bahadır Erol (90' Kağan Miray Bağış), Alperen Aydın, Said Idazza (86' Abiola Dauda)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 21: Berkay Samancı (Altınordu), DK 30: Said Idazza (Giresunspor), DK 86: Zeni Husmani (Giresunspor)

﻿

Gençlerbirliği, bir tek Bursaspor'u geçemedi
3
Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
Giresunspor'da olağanüstü kongre ertelendi
Spor Toto 1. Lig 17. haftanın hakemleri açıklandı
UEFA, en çok Türk kulüplerini Avrupa'dan men ediyor
Dünyanın ilk kadın futbol hakeminin bir Türk olduğu tescillendi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿