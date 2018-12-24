﻿
Antalyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

470 Okunma

Antalyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Serdar Özkan, Salih Dursun, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado Rıllo, Mehmet Ekici, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Eljıf Elmas

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler

﻿

Beşiktaş, İstanbul deplasmanında gülemiyor
Medipol Başakşehir, 3 sezondur devreleri lider kapatıyor
Gençlerbirliği, bir tek Bursaspor'u geçemedi
Kasımpaşa'nın "King Kong"u durdurulamıyor
Fenerbahçe ve Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi
3
Ankaragücü, 46 gündür Ankara'da neden oynayamıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿