Antalyaspor - Fenerbahçe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 17. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Luıs Francısco Grando, Serdar Özkan, Salih Dursun, Ruud Jorge Boffın, Aly Cissokho, Nazım Sangare, Souleymane Doukara, Hakan Özmert, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, Roberto Soldado Rıllo, Mehmet Ekici, , Roman Neustaedter, Harun Tekin, Martın Skrtel, , Eljıf Elmas
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Koray Gençerler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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